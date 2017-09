iPhone 8, Apple Watch 3, Apple TV 4: Der Starttag und der Run aufs iPhone X

Heute startete der Verkauf der neuen Apple-Produkte – und dazu gibt es naturgemäß viel zu vermelden.

Wir berichteten bereits heute mittag davon, dass Apple einige Bilder vom Erstverkaufstag in den verschiedenen Stores veröffentlicht hat. Den Anfang machte dabei der in Sydney, dessen Pforten sich bereits öffneten, als hier noch Nacht war.

Sie taten dies – wie überall auf der Welt – für ungewohnt weniger Käufer. In Australien warteten gerade einmal rund 30 Leute vor dem Laden, hierzulande, in München auch kaum mehr als ein, zwei Dutzend. Die Reaktionen auf den iPhone 8 Start zeigen klar: Viele warten lieber auf das iPhone X.

Apple-Aktie verliert derzeit an Wert

Entsprechend reagierte die Börse verhalten: Seit der Keynote vor nunmehr zehn Tagen hat die Apple-Aktie einen Abstecher nach unten gemacht. Insgesamt verlor sie 50 Milliarden US-Dollar an Wert, allein heute fiel das Einzelpapier um 1,21 US-Dollar auf 151 US-Dollar. Auch hier wird auf den Einschlag des iPhone X gewartet.

Das könnte nicht nur an dem scheinbar geringeren Interesse am iPhone 8, das sich laut Tim Cook aber dennoch hervorragend verkauft, liegen, sondern auch am holprigen Start der Apple Watch Series 3. Diese hat ein Problem mit dem LTE-Modul, das Apple aber bald mit einem Software-Update beheben will – iTopnews.de berichtete.

Bei der Watch gibt es auch Probleme bei der Auslieferung: Kunden von Mediamarkt – oder Target in den USA – bekommen, obwohl sie eine Lieferung am heutigen Tag versprochen bekamen, Benachrichtigungen, dass die Geräte später verfügbar sein werden.

Jeder, der seit heute sein iPhone 8 in den Händen hält, ist allerdings auch sehr zufrieden damit: Die ersten Hands-On Videos sind durchweg positiv – und die Benchmarks höchst beeindruckend.

Und übrigens: Die Verkaufszahlen des iPhone 8 könnten vor Weihnachten noch deutlich in die Höhe gehen: Denn wenn, wie zu erwarten ist, das iPhone X langsam ausgeliefert wird, werden viele Kunden sich doch noch ein 8er-Modell unter den Weihnachtsbaum legen.

Der große Run auf das iPhone X im November

Im November wird dann aber auch definitiv der Run auf das iPhone X beginnen – auf den viele Kenner, insbesondere an der Börse, eben warten. Und dann dürfte sowohl die Aktie wieder nach oben klettern und das Internet voll mit Kritiken, Tests und Videos über das Apple-Highlight des Jahres sein.

Wir sind schon sehr gespannt – Ihr auch?