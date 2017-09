iPhone 8: Annette, Annette, die erste Palette…?

Neue Fotos aus China zum Thema iPhone 8 gehen im Netz gerade viral.

Etwas sarkastisch rufen wir mal in die Runde: „Annette, Annette, eine Palette, eine Palette, shocking.“ Verzeiht uns die Ironie, aber wir wollten Euch trotzdem auf die Fotos hinweisen.

Behauptet wird nämlich, dass die Paletten erste verpackte iPhone-8-Geräte zeigen, die aus der Foxconn-Produktionsstätte in die USA gesendet worden sein sollen.

Die von MyDrivers geposteten Bilder (via techtastic.nl) zeigen aber dann tatsächlich auch nur Paletten, die mit Morrison Express, immerhin dem bevorzugten Asien-Spediteur im Silicon Valley, US-Boden erreicht haben.

Ist es das iPhone 8? Ist es Laminat? Sind es Essstäbchen aus China? Ein wildes Gerücht.

In dem Report jedenfalls heißt es, die Bilder seien in Foxconns Zhengzhou Technology Park aufgenommen worden. Es handelt sich laut dem Bericht womöglich um erste Hands-on- und Demo-Geräte des iPhone 8 für das Event am Dienstag. Womöglich…