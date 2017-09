iOS 11: So funktioniert die neue Dokumente App

iOS 11 liefert mit der Dokumente-App erstmals einen funktionalen Dateimanager für iPhone und iPad.

Die Funktion wurde von vielen vermisst, nun ist sie da – und so nutzt Ihr sie effektiv: Ist die App geöffnet, seht Ihr auf der linken Seite eine Übersicht der Dateiquellen. Neben iCloud und lokale Dateien können dies auch Online-Dienste wie Dropbox oder Google Drive sein. Die rechte Seite ist für Ordner und Dateien reserviert.

Um eine Datei auszuwählen, müsst Ihr sie nur antippen und sie öffnet sich, entweder direkt in der Dokuemente-App oder in einer anderen kompatiblen Software. Berührt Ihr eine beliebige Datei und haltet den Finger auf dem Display, könnt Ihr sie auf dem iPad auch per Drag & Drop an einen neuen Bestimmungsort ziehen.

Wollt Ihr mehrere Dokumente gleichzeitig bewegen, wählt Ihr erst eines auf diese Weise aus und berührt danach die weiteren Dateien, die ausgewählt werden sollen. Am iPhone reicht zu diesem Zweck das Tippen und Halten ein, um eine Funktionsleiste anzuzeigen. Über diese können die wichtigen Aktionen dann ausgewählt werden.

Tags zum Ordnen, Übersicht über bearbeitete Dateien

Für bessere Organisation lassen sich die Files auch mit Farb-Tags versehen. Dazu zieht Ihr dieses einfach auf die gewünschte Farbe im linken Panel. Ebenfalls nützlich ist noch der Reiter „zuletzt besucht“, mit dem Ihr leichten Zugriff auf zuletzt bearbeitete Dateien habt.

Was sagt Ihr zur neue Dokumente-App? Nutzt Ihr sie oft – und auf welchem Gerät?