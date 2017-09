Im Interview: Craig Federighi spricht über Face ID im iPhone X

In einem Interview hat Apples Craig Federighi ausführlich über Face ID gesprochen.

Er stand in einem längeren Gespräch mit TechCrunch Rede und Antwort – und lieferte dabei spannende Informationen über die neue Technologie. So reisten Apple-Mitarbeiter etwa um den ganzen Globus, damit von allen Ethnien der Welt Gesichtsdaten für Face ID bereitstünden.

Mit Einverständnis der gescannten Menschen wurden dann Aufnahmen von allen Seiten ihrer Gesichter gemacht und in den Algorithmus eingespeist. Dieser ist dadurch extrem zuverlässig geworden, sodass auch keine User-Daten mehr in ihn integriert werden – Face ID Nutzer müssen also nicht um eine Fremdnutzung ihrer biometrischen Daten fürchten.

Face ID: Gesichtsdaten auf Secure Enclave gesichert

Das von Face ID erkannte mathematische Modell des gesicherten Gesichtes wird – wie die Fingerdaten bei Touch ID – auf einer sogenannten Secure Enclave auf dem iPhone X gesichert. Dieser separate Chip ist nicht zu hacken und mit einem Code verschlüsselt, den nicht einmal Apple kennt.

Noch sicherer ist die Gesichtserkennung dadurch, dass nach 48 Stunden ohne Nutzung Euer Passcode abgefragt wird – und dass dies auch geschieht, wenn das gesicherte Gesicht fünfmal hintereinander nicht erkannt wurde.

Eine Kombinationsabfrage aus Gesicht und Passcode gibt es nicht – Federighi gab aber zu, dass intern darüber diskutiert wurde und werde.

Federighi: Auch polarisierte Sonnenbrillen kein Problem

Auch zur Frage, ob Sonnenbrillen ein Problem seien – iTopnews.de berichtete – äußerte er sich erneut: Sogar polarisierte Brillen seien kein Problem für den Sensor. Er bestätigte außerdem, dass die für die Technologie verwendete Tiefen-Kamera und der Infrarot-Sensor bald auch für AR-Apps genutzt werden könnten. Insgesamt ist Federighi der Ansicht, das die teilweise vorhandene Skepsis bezüglich Face ID – sowohl in Sachen Funktionalität als auch Sicherheit – verschwinden werden, sobald das Feature tatsächlich auf dem Markt ist.