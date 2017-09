i-mal-1: Neustart am iPhone 8 (Plus) erzwingen

In diesem i-mal-1 erklären wir Euch, wie Ihr einen Neustart am iPhone 8 und 8 Plus erzwingen könnt.

Hin und wieder kann es vorkommen, dass sich ein iPhone aufhängt. Dann hilft oftmals nichts anderes, als einen Neustart durchzuführen. Mit der neuen Generation des Apple-Smartphones hat sich allerdings die Methodik verändert, wie das funktioniert.

Daher hier, kurz und schmerzlos die Erklärung der Methodik, damit Ihr ab sofort Bescheid wisst und Euer neues iPhone 8 in Notsituationen retten könnt:

Drückt Lauter + Leiser + Power zugleich

Haltet die drei Tasten gedrückt, bis das Apple-Logo aufscheint

Dann startet das Gerät neu und müsste meistens wieder problemlos laufen.