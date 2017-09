Heute bei iTopnews: Der Abend der Promocodes

Den heutigen Abend bei iTopnews solltet Ihr besonders aufmerksam verfolgen.

Denn wir erfreuen Euch mit einer besonderen und großen Deal-Aktion: Willkommen zum „Abend der Promocodes“.

Vorab sei soviel verraten: Im Verlauf des heutigen Abends habt Ihr gleich mehrfach die Chance, Promocodes für interessante Bezahl-Apps zu gewinnen.

So funktioniert unsere große Dreifach-Giveaway-Aktion

Am heutigen Abend werden wir in Abständen gleich drei News veröffentlichen. In jeder dieser News findet Ihr sogenannte Blitzcodes. Das sind Gratis-Codes für Bezahl-Apps.

Eure Aufgabe: Verpasst keine der News und schnappt Euch so schnell es geht einen Blitzcode – sind alle Blitzcodes in der News von iTopnews-Lesern eingelöst, ist die Aktion beendet.

Immer wieder reinschauen, keine Blitzcode-News verpassen

Wichtig: Um die Chancengleichheit zu wahren, werden wir diese drei News nicht als Push-Nachricht versenden. Schaut also immer wieder rein, damit Ihr im richtigen Augenblick einen Blitzcode erwischt.

Apple ist weder Sponsor noch Veranstalter dieser Gewinnspiele. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und jetzt seid gespannt, wann wir heute die erste von drei Promocode-News veröffentlichen…