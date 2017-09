Heute Abend iPhone X Event: Das erwarten wir

Heute Abend findet das iPhone X Event im Apple Park statt – und das erwarten wir.

Vor allem drei iPhone Modelle dürfte Apple um 19 Uhr deutscher Zeit (morgens 10 Uhr in Cupertino) im Steve Jobs Theater präsentieren: Das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X. Sind dabei die ersten zwei Geräte leistungsstärkere Optimierungen des iPhone 7, so ist das iPhone X womöglich Apples größter Wurf.

Mit dem Gerät feiert das Unternehmen zehn Jahre iPhone – daher auch die römische Ziffer im Namen. Es wird ein komplett neues iPhone sein: Das Display ist bis auf eine kleine Aussparung rahmenlos, statt dem Fingersensor Touch ID wird es mit der Gesichtserkennung Face ID entsperrt werden.

Neue Farbe, neue Software

Seine vermutlich deutlich verbesserte Rückkamera ist vertikal, nicht mehr horizontal ausgerichtet. Es wird auch in neuen Farben kommen: „Blush Gold“, eine Art kupfernes Gold ist im Gespräch. Eine besondere iOS 11 Version wird es wohl mit einer Software-Funktionsleiste und anderen neuen Features ausstatten.

Aber auch andere Produktreihen dürften aktualisiert werden: Eine neue, optisch unveränderte Apple Watch 3 mit LTE-Support gilt genauso als gesichert wird das Apple TV 5, welches mit 4K-Support und HDR-Filmen ausgestattet werden wird.

iOS 11 und macOS High Sierra sind bald da

Schlussendlich ist noch die Bekanntgabe der Starttermine für die offiziellen, finalen Versionen von iOS 11 und macOS High Sierra zu erwarten. Wollt Ihr weitere Details und Spekulationen rund um das Event, haben wir hier noch alle Gerüchte, vor allem die aus der geleakten iOS 11 Golden Master Version, für Euch aufbereitet.