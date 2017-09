Herzensangelegenheit: Bessere Pulsmessung mit watchOS 4

Seit Dienstag ist watchOS 4 da, mit neuen Gesundheitsfunktionen.

Apple hat vor allem die Funktionen zur Herzfrequenzmessung deutlich erweitert – und das nicht nur bei der neuen Watch Series 3, sondern dank des neuen watchOS auch auf den bisherigen Modellen der Uhr. Hier die neuen Funktionen, mit denen Apple in Sachen Gesundheit am Puls der Zeit bleiben will.

Genauere Auswertungen: Die Watch informiert Euch jetzt in Sachen Puls deutlich umfassender. Ihr erfahrt Euren momentanen Puls, aber auch Euren durchschnittlichen Ruhepuls sowie die Pulswerte Eures letzten Trainings. All diese Infos werden in aussagekräftige Grafiken gepackt.

Alarmfunktion: Ihr könnt Euch alarmieren lassen, wenn Euer Puls zu hoch ist – also beispielsweise, wenn Ihr zehn Minuten körperlich nicht aktiv wart und Euer Puls dennoch über einem gewissen Niveau liegt. Diese Alarmfunktion müsst Ihr allerdings in der Watch-App auf dem iPhone aktivieren. Dabei könnt Ihr auch festlegen, ab welchem Puls der Alarm ausgelöst wird, also beispielsweise bei einem – durchaus beunruhigenden – Ruhepuls von mehr als 120 Schlägen.

Neue Herz-App Ende des Jahres

Weil solche komplexen Informationen auf dem kleinen Watch-Bildschirm oft schwer darzustellen sind, landen alle Werte auch in der Health-App auf dem iPhone, wo sie noch ausführlicher präsentiert werden. Bis Ende des Jahres startet Apple in Zusammenarbeit mit der Stanford University zudem seine „Apple Heart Study“. Dabei können Watch-Besitzer eine App laden, die Auffälligkeiten am Herzsystem analysiert und meldet. Dies soll dazu beitragen, beginnende Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

(Via iDownloadBlog)