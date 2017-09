Hands-On-Video: Neues iPhone Lightning Dock in Gold von Apple

Ein neues Hands-On-Video zeigt das neue goldene Lightning-Dock fürs iPhone 8.

Die neue iPhone-Generation kommt in einem neuen Gold-Farbton. Damit die Ladestation entsprechend dazu passt, wurde diese Option auch für das hauseigene Lighting-Dock eingeführt, welches einige Kunden bereits jetzt bekommen können.

Ein neues YouTube-Video zeigt, wie die Farbe aussieht. Es dauert etwa zwei Minuten und vergleicht die neue Zubehör-Variante mit den „alten“ Gold- und Roségold-Farbtönen.

Farblicher Vorgeschmack aufs iPhone 8

So erhaltet Ihr eine gute Vorstellung davon, wie sich die neue Schattierung so macht – und natürlich vor allem, wie sie am iPhone 8 aussehen wird. Dessen neue Gold-Variante wird vermutlich am Freitag bei den ersten Käufern eintrudeln.