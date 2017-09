Google will Top-Anzeigen bei Shopping-Suche versteigern

Google überlegt, die Top-Anzeigen bei der Shopping-Suche zu versteigern.

Um weiteren Kartell-Strafen wegen unrechtmäßiger Bevorzugung bestimmter Shopping-Portale bei den Anzeigen in Suchergebnissen zu entgehen, will der Konzern jetzt einen neuen Weg in der Verteilung einschlagen.

Dazu schlägt man vor, in Zukunft die Top-Plätze an den Höchstbietenden abzugeben. Anstatt immer die eigenen Produkte ganz oben anzuzeigen, sollen die Konkurrenten einen höheren Preis bezahlen, als den von Google selbst.

Ob das Angebot von den untersuchenden Behörden angenommen wird und die neue Strategie auch Erfolg haben wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Bisher ist das Feedback jedoch großteils negativ. Bis zum 28. September hat Google noch Zeit, Vorschläge einzubringen, um die Strafzahlungen zu vermeiden, wie Reuters berichtet.