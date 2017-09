Geleakt (8): Die Namen iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X

Entwickler Steven Troughton-Smith hat weiter in der Golden Master von iOS 11 gebuddelt.

So müssen wir unsere heutigen sieben Meldungen zur geleakten GM jetzt noch einmal kurz ergänzen.

In den Codetiefen hat Troughton-Smith gefunden, wie Apple die drei neuen iPhone-Modelle nun nennen wird:

Und in Ergänzung noch ein weiterer Fund aus der GM: Die Apple Watch Series 3 soll auch in Blush Gold kommen. Dazu gibt es im Code eine Referenz für eine Keramik-graue Watch.

…and we now have the name of all three new iPhones. Are you ready for this?

— Steve T-S (@stroughtonsmith) 9. September 2017