Geleakt (6): „Blush Gold“ für iPhone und Watch bestätigt

Solltet Ihr auf einen ruhigen News-Samstag gesetzt haben, dann wird das nichts.

Mit der in der Nacht von 9to5Mac und Macrumors geleakten Golden Master von iOS 11 kommen im Stundentakt neue Infos ans Tageslicht – drei Tage vor dem Event in Cupertino am Dienstag (19 Uhr deutscher Zeit).

Weiter geht’s, wir sind in unseren News rund um die GM schon bei Teil 6 angelegt.

Aufschluss gibt die GM auch über die neue Farbgebung der neuen iPhones und der Apple Watch 3. In den Codereferenzen wurden „Blush Gold“ entdeckt. Die Kupferfarbe, auch schon häufig auf Fotos aus Asien zu sehen, bewahrheitet sich damit.

Die Watch basiert demnach auf Aluminium – wie bisher. Das gehäuse ist mit dem kupferfarbenen Gold ummantelt. Die Keramik-Variante der Watch wird somit in Grau aufschlagen.

(via 9to5Mac)