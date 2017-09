Geleakt (10): Rendering zeigt neue AirPods („old and new“)

Ein neu aufgetauchtes Rendering zeigt eine neue Generation von AirPods.

Geleakt, Teil 10 bei iTopnews an diesem Wochenende, so kurz vor dem Apple Event am Dienstag (19 Uhr).

In der geleakten Golden Master von iOS 11 war ein Bild versteckt, welches die 2. Generation der Kopfhörer zeigt. Bedenkt aber: Es ist schwer, Unterschiede zur 1. Generation der AirPods (hier bei Apple ansehen) zu erkennen.

iOS 11 GM enthält Rendering von neuer AirPod-Generation

Die AirPods werden demnach weiterhin in einem weißen Case ausgeliefert, dort lassen sie sich wie gewohnt laden. Die Form der Ohrhörer selbst sieht noch exakt so aus wie bei der aktuellen Generation.

Allerdings wird die Akku-Status-LED in Zukunft von außen am Case sichtbar sein. Das nur zwei Sekunden lange Video könnt Ihr Euch in einem Twitter-Post des Entwicklers Steven Troughton-Smith ansehen, von dem auch die Old-New-Ansicht oben stammt.