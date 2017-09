Federighi bestätigt: APFS kommt auch für Macs mit Fusion Drives

Vom neuen Dateisystem APFS profitieren noch nicht alle Macs mit High Sierra.

Das gestern veröffentlichte neue macOS hat die Grundstruktur des Betriebssystems umgekrempelt: Das neue, hier von uns erklärte Dateisystem APFS („Apple File System“) wurde von Apple entwickelt, um die Rechner effizienter zu machen. Es ist aber derzeit nur für Macs mit SSDs verfügbar.

Damit sind, das wurde mit der Golden Master von High Sierra bekannt, derzeit Macs mit Fusion Drives, also Kombinationen von SSDs und Festplatten, von der Implementierung des Dateisystems ausgeschlossen.

APFS für Fusion Drives kommt – aber wann?

Apples Software-Chef Craig Federighi, der momentan häufiger Mails zur Klärung an User schreibt, hat nun gegenüber einem Leser von Macrumors bestätigt, dass dies in einem zukünftigen Update geändert werden solle. Einen genauen Termin für die Aktualisierung des APFS für Fusion Drives (die in vielen iMacs verbaut sind), gab er aber nicht an.