FC Bayern heute nicht gratis: Amazon stoppt Testabo

Es wäre eine schöne Möglichkeit gewesen, den FC Bayern heute gratis zu sehen.

Denn der Meister spielt heute ab 20.30 Uhr in München gegen Wolfsburg – und dabei läuft erstmals ein Bayernspiel exklusiv bei Eurosport. Die Standard-Option, das Spiel zu sehen, ist der Eurosport Player für 4,99 Euro im Monat.

Doch es gibt eine zweite Option – nämlich, den Eurosport Player als Amazon Channel zu buchen, ebenfalls für 4,99 Euro im Monat. Vorteil: Hier war, im Gegensatz zum normalen Eurosport Player, bisher ein siebentägiges kostenloses Probeabo für Amazon-Prime-Kunden möglich. Motto: Eurosport Player bei Amazon buchen, FC Bayern anschauen, danach gleich wieder kündigen, und null Euro bezahlen. Doch das klappt nun nicht mehr.

Weiterhin Probeabo – aber nicht für Bayernspiele

In einer schriftlichen Korrespondenz, die der Münchner tz vorliegt, erklärt Amazon: „Leider wurde der 7 tägige Probe Zeitraum von Amazon auf Forderung von Eurosport am 21.9.2017 eingestellt.“ Amazon hat das Schlupfloch also auf Druck des Sportsenders geschlossen – nicht zufällig direkt vor dem Bayernspiel, bei dem Eurosport die bisher mit Abstand meisten Zuschauer für seine Bundesligasendung erwartet. Dass das Ende des Probeabos direkt mit dem FC Bayern zu tun hat, zeigt auch diese Info der tz: Offenbar gibt es das Probeabo für die Amazon Channels auch künftig, es soll nur immer vor Spielen des FC Bayern ausgesetzt werden.

(Via tz München)