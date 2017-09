Face ID: Das gute alte Macintosh-Logo ist wieder da!

Normalerweise blickt Apple ja nur nach vorn – doch es gibt Ausnahmen!

Beim Logo für die neue Gesichtserkennung Face ID am iPhone X gibt sich Apple ungewohnt nostalgisch.

Denn statt eine hochmoderne Grafik in Farbe oder gar in 3D zu verwenden, hat Apple das gute alte Logo des ersten Macintosh aus dem Jahr 1984 neu interpretiert. Die Ähnlichkeiten zum legendären Logo, das damals von Susan Kare entworfen wurde, sind offensichtlich. Vielleicht ist das ja auch ein kleiner Gruß nach oben zu Mac-Papa Steve Jobs.

Der gute alte Happy Mac

Damals war der angeblich vom Batman-Charakter „Two Face“ inspirierte „Happy Mac“ das Zeichen dafür, dass der Mac erfolgreich gebootet ist. Seither wurde das Logo mehrfach modifiziert. Beim Start eines Mac hat es Apple längst durch den Apfel ersetzt. Doch finden könnt Ihr es auf Eurem Mac nach wie vor – in erneut abgewandelter Form als Symbol für den Finder in macOS (via Cult of Mac).