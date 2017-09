Erster HomePod zeigt sich in freier Wildbahn

Am kommenden Dienstag beim Apple Event könnte es auch Neues zum HomePod geben.

Der smarte Speaker soll laut Angaben von Apple im Dezember in den USA und Großbritannien auf den Markt kommen, in Europa wird er nicht vor 2018 in den Handel gehen. Trotzdem ist Apples Antwort auf den Amazon Echo jetzt schon in freier Wildbahn zu sehen.

Offenbar testen viele Apple-Mitarbeiter bereits den smarten Lautsprecher und posten in sozialen Medien ihre Fotos, zu besichtigen ist ein solches Testgerät seit letzter Nacht auch auf Instagram. Dort ist allerdings als Standort Shanghai markiert. Auch das Ladegerät samt Kabel ist zu sehen.

Der Leaker Benedict Evans ergänzt solche Fotos mit einem Screenshot seines Kontrollzentrums, in dem ein HomePod auftauchte, als er durch Kalifornien fuhr. Der HomePod wurde mit „Kitchen“ (Küche) benannt.