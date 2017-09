Erste Benchmarks: iPhone 8 übertrifft iPhone X

Die ersten Performance-Zahlen der neuen iPhone Modelle sind da.

Geekbench hat die Leistungsberichte für die letzte Woche präsentierten Smartphones von Apple dem hauseigenen Gesamtvergleich von Produkten des Unternehmens hinzugefügt. Ermittelt wurden wie immer drei Vergleichswerte: die Leistung eines Prozessor-Kerns, die von allen und die der Grafik-Schnittstelle Metal.

Die beste Vergleichsgrundlage ist dabei immer die erste Kategorie. Hier schnitt das iPhone 8 mit 4195 Punkten am besten ab, gefolgt vom iPhone 8 Plus mit 4128 Punkten und dem iPhone X mit 4028 Punkten. Alle drei Smartphones sind damit besser als das zur WWDC vorgestellte 10,5″ iPad Pro.

Nicht nur bei der Single-Core-Leistung ist das iPhone 8 Spitzenreiter, auch bei der Multi-Core-Leistung übertrifft es das iPhone X und knackt mit 10005 Punkten erstmals die fünfstellige Marke knackt.

Ein möglicher Grund dafür: Vermutlich wird im iPhone X deutlich mehr Leistung zum Betrieb des Displays benötigt, weswegen weniger für Rechenleistungen übrigbleibt

Auch in Sachen Grafik-Performance schneiden das iPhone 8 (Plus) und das iPhone X gut ab, überholen allerdings nicht die beiden großen 10,5″ und 12,9″ iPad Pro Modelle mit ihren optimierten Grafik-Einheiten und dem A11 Fusion Chip.

Benchmarks: iPhone X deutlich besser als das Galaxy S8

Und übrigens: Im Vergleich mit dem Galaxy S8 muss sich das iPhone X keine Sorgen machen. Beide Prozessor-Ergebnisse sind deutlich besser, in der Single-Core-Kategorie sogar doppelt so gut, wie The Next Web ermittelt hat.

Die Punktzahlen stehen sich mit 2024 zu 4061 (Single-Core) und 6279 zu 9959 Punkten (Multi-Core) eindeutig gegenüber. Mit letzterem Ergebnis ist das iPhone X sogar noch um 1000 Punkte besser als das 13″ MacBook Pro aus diesem Jahr!