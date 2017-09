Die wichtigsten und besten Features von macOS High Sierra im Video

Wer noch nicht genug von macOS High Sierra News hat, sollte diese Videos sehen.

Das erste und umfangreichste erläutert über 100 Funktionen des neuen Betriebssystems für Apple-Rechner. Darunter sind viele bereits von uns beschriebene Neueurungen – aber auch einiges, das eher unbeachtet geblieben ist.

So wird von den Kollegen des iDownloadBlog in den 22 Minuten des YouTube-Uploads etwa gezeigt, wie Ihr in der Notizen-App Tabellen erstellt oder iMessage-Benachrichtigungen nutzt, um eingehende Nachrichten zu bearbeiten.

Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall – genauso wie in die anderen Videos, die wir zum neuen macOS für Euch gesammelt haben: