Craig Federighi verspricht: 3D Touch App Switcher kommt zurück

Apples Software-Chef Craig Federighi kündigt ein Comeback an.

In der nunmehr veröffentlichten ersten Version von iOS 11 fehlt am iPhone eine Funktion, die viele Nutzer vermissen – der 3D Touch App Switcher.

Falls Ihr diese Funktion nie genutzt habt, hier die kurze Erklärung. Damit konntet Ihr bisher vom linken Rand aus sehr einfach und angenehm Apps wechseln – eine gute Alternative zum Doppelklick auf den Home Button. In iOS 11 fehlt der Switcher plötzlich, doch das wird nicht so bleiben.

In seiner Antwort auf eine Mail von MacRumors-Leser Adam Zahn kündigte Federighi eine Rückkehr dieser Funktion in einem künftigen Update von iOS 11 an. Der „Support“ dafür sei nur „zwischenzeitlich gestrichen“, wegen nicht genauer erklärter „technischer Einschränkungen“.

Mail tatsächlich von Craig Federighi

MacRumors hat festgestellt, dass die Mail tatsächlich aus der Apple-Zentrale in Cupertino kam. Nachdem Federighi zuletzt mehrfach User-Mails selbst beantwortet hat, scheint die Info also authentisch zu sein. In seinen letzten Antworten hat er überdies verraten, dass Face ID auch mit den meisten Sonnenbrillen funktioniert.

(Via MacRumors)