Craig Federighi in neuem Interview: Face ID wird intuitiv wie Touch ID

In einem neuen Interview vergleicht Craig Federighi Face ID und Touch ID.

Schon am Samstag haben wir Euch von einem Interview mit dem Apple-Ressortleiter berichtet, in dem auf mehrere Aspekte der Technologie eingegangen wurde. Nun war er noch im Podcast The Talk Show zu Gast. In dem aufgezeichneten Gespräch geht er näher auf verschiedene Kritikpunkte an Face ID ein.

Federighi zieht Parallelen zwischen der Einführung von Touch ID und Face ID. Anfangs waren viele User auch von diesem Feature nicht ganz überzeugt – inzwischen sei es jedoch ganz normal und nicht mehr wegzudenken.

Federighi im Interview: Face ID wie Touch ID, nur besser

Zudem sei die neue Gesichtserkennung deutlich performanter als Touch, Federighi nennt sie an einer Stelle „die Zukunft der biometrischen Authentifikation“.

Außerdem verrät er, wieso man erst einmal vom Sperrbildschirm wischen müsse, um den Entsperr-Vorgang zu starten: So könne der Nutzer nach der Authentifizierung immer noch erst einen Blick auf die Benachrichtigungen werfen oder beispielsweise die Taschenlampe aktivieren.

Habt Ihr Bedenken bezüglich Face ID?