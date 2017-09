Cook kämpft gegen drohende Abschiebung von 250 Apple-Mitarbeitern

US-Präsident Trump hat ein Immigrationsgesetz gekippt, das auch Apple-Mitarbeiter betrifft.

Das Gesetz namens „Deferred Actions for Childhood Arrivals“, kurz DACA, wurde von Barack Obama verabschiedet.

Es schützt illegal in die USA gelangte Kinder, im Volksmund „Dreamer“ genannt, die beim Erreichen des Erwachsenenalters Jobs bzw. Ausbildungsstellen im Land haben und ermöglicht diesen den Aufenthalt.

US-Präsident Trump hat gestern nun angekündigt, dieses Gesetz zu annullieren. Vielen Menschen in den Staaten droht damit jetzt die Abschiebung – unter anderem auch 250 Mitarbeitern von Apple, die aus insgesamt 28 Ländern in die USA gekommen sind.

Diesen hatte CEO Tim Cook bereits gestern, als Trumps Pläne in der Presse immer mehr Echo fanden, Unterstützung zugesichert – iTopnews.de berichtete. Cook bekräftigte die Haltung jetzt noch einmal in einem internen Memo an alle Mitarbeiter.

Lobbyarbeit gegen die Gesetzesänderung

Darin kündigte er außerdem an, im US-Kongress Lobbyarbeit betreiben zu wollen, damit Apples 250 „Dreamer“ ihren Job – und ihr daran geknüpftes Leben in den USA – behalten können. Cooks Äußerungen findet Ihr hier bei TechCrunch im Detail.