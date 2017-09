Chicago River: Neuer genialer Apple Store ab 20.10.

Der neue geniale Apple Store Chicago im Stil eines MacBooks wird Freitag (20. Oktober) öffnen.

Der vollverglaste Bau mit einem Dach aus Kohlenstofffaser liegt nahe der historischen Michigan Bridge an der North Michigan Avenue. Das weiße Apple-Logo, das zwischendurch dem Dach den Look eines geschlossenen MacBook gab, wurde aber inzwischen wieder entfernt.

Bauzeit von mehr als einem Jahr

Der von Foster + Partners gestaltete Bau lehnt sich an die Architektur von Frank Lloyd Wrights Prairie Houses in Chicago an. Für den knapp 1900 m² großen Bau mussten Gastronomiebetriebe weichen, die Bauzeit lag bei mehr als einem Jahr.

Über eine große Treppe wird der Höhenunterschied zur Straße überwunden, das Gebäudde ist natürlich auch barrierefrei über einen Aufzug zu erreichen.

Auch New York eröffnet 2018 wieder – in erweiterten Räumlichkeiten

Am Dienstag erwähnte Apples Retail Chefin Angela Ahrendts auf dem Apple-Event, dass der Apple Store an der Fifth Avenue im nächsten Jahr wieder eröffnen wird. Der unterirdische Store in New York wird erweitert und wieder den berühmten Glaskubus als Eingangsgebäude erhalten.