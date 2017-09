Bose SoundSport Free: Der nächste AirPods Konkurrent ist da

Boses erste komplett kabellose In-Ear-Kopfhörer machen den AirPods Konkurrenz.

Die neuen Bose SoundSports Free richten sich vor allem an User, die beim Sport Musik hören wollen. Dazu sind sie gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt. Im Gegensatz zum Vorgänger kommen User mit dem Bose SoundSports Free, wie der Name schon sagt, ohne jegliche Kabel aus.

Ihre StayHear+ Sport-Ohreinsätze sind aus weichem Silikon gefertigt. Sie sollen für einen optimalen Sitz im Ohr sorgen und eine bessere Lärmreduzierung bei anhaltendem Tragekomfort bieten.

Fünf Stunden Akkulaufzeit

Wie bei den AirPods könnt Ihr die Ohrhörer in einer mitgelieferten Transportbox aufladen. Bis zu neun Meter Reichweite und fünf Stunden Akkulaufzeit verspricht Bose. Solltet Ihr die Geräte verlieren, dann hilft Euch die App Bose Connect beim Wiederfinden – ebenfalls wie bei Apples Gadget. Das funktioniert auch über Siri.

Die Bose SoundSports Free werden in den Farben Schwarz, Geld und Blau für 250 US-Dollar erhältlich sein. Die Markteinführung startet Anfang Oktober in den USA. In Deutschland müsst Ihr Euch noch bis nächstes Jahr gedulden.