Beta-Flut mit iOS 11.1: Apple aktualisiert Entwickler-Software

Apple hat soeben zahlreiche neue Betas für Entwickler veröffentlicht.

Darunter ist auch die erste Beta-Version von iOS 11.1 für iPhone und iPad. In den Release Notes nennt Apple unter anderem Updates für ARKit, beim Speichersystem und bei Benachrichtigungen. Denkbar sind darüber hinaus Neuerungen zu Apple Pay Cash, AirPlay 2 und Messages in iCloud, die alle angekündigt wurden, aber nicht in iOS 11.0 enthalten sind.

Auch watchOS, tvOS und High Sierra mit neuen Betas

iOS 11.1 Beta folgt dem offiziellen Launch von iOS 11 und der nachgeschobenen Fehlerkorrekturversion iOS 11.0.1. Apple hat außerdem Betas von watchOS 4.1, tvOS 11.1 und macOS High Sierra 10.13.1 veröffentlicht.

(Via 9to5Mac)