Bericht: Apple will an eigenen ARM Chips für MacBooks arbeiten

Baut Apple bald nicht mehr nur für iOS-Geräte eigene Chips?

Dies legt zumindest ein neuer Bericht von Nikkei nahe. Zwei gut vernetzten Quellen in der Prozessor-Industrie zufolge arbeitet Apple an Plänen, bald Chips mit ARM-Architektur für MacBook und MacBook Pro Modelle zu bauen.

Damit würde Apple Intel bei Laptops den Laufpass geben. Das mag aufgrund der langen Partnerschaft unwahrscheinlich klingen, ist es aber mitnichten: Experten meinen, dass die ARM-Architektur, gerade eine in Chips aus eigenem Hause, in Sachen Energieverbrauch und Leistung optimal für in Zukunft noch dünner werdende Notebooks sei.

Auch Apple-eigene Modem-Chips sind im Gespräch

Im gleichen Atemzug schreiben die Quellen auch, dass Cupertino auch überlege, eigene Modem-Chips herzustellen. Dies würden sich allerdings nicht nur auf technologischen, sondern auch wirtschaftlichen Argumenten gründen, trägt Apple doch derzeit einen heftigen Rechtsstreit mit Modem-Zulieferer Qualcomm aus.

Es dürfte aber auch noch einiges an Zeit ins Land gehen, bis Apple in den beiden Bauteil-Sektoren wirklich angreift: Es sind noch keine genauen Zeitpläne oder gar Modell-Konzepte für derartige Chips bekannt – weder für Prozessoren, noch für Modem-Chips.