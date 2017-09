Bebop 2, Mavic Pro und Phantom 4: Was können die neuen Drohnen?

DJI hat vor kurzem zwei neue Drohnen vorgestellt – und Parrot die Bebop 2.

Die letztere, im vollen Namen Bebop 2 Power, ist eine ziemlich interessante neue Drohne.

Sie wird mit zwei Akkus, einem Headset und einem Controller geliefert. Jede der Batterien kann sie für bis zu 30 Minuten in der Luft halten. Die eingebaute Kamera löst mit FullHD auf und ist auf drei Achsen stabilisiert, um möglichst gute Aufnahmen zu liefern.

Dank des Headsets könnt Ihr außerdem direkt durch die „Augen“ des Flugobjekts sehen. Über eine entsprechende App gebt Ihr ihm beim Flug Befehle, seht diverse Kennzahlen (Akkustand, Geschwindigkeit etc.), nehmt Fotos/Videos auf und mehr. Der Preis ist aktuell auf 699,99 Euro angesetzt. Bestellen könnt Ihr die Bebop 2 Power im Online-Shop von Parrot.

Magic Pro und Phantom 4: Die neuen Drohnen von DJI

Freunde der Mini-Kopter können sich auch über die neuen Gadgets von DJI freuen: Die Mavic Pro Platinum ist eine überarbeitete Version der Mavic Pro mit vielen Verbesserungen. So hat die neue Version 11 Prozent mehr Power, um in der Luft zu bleiben und ist außerdem 60 Prozent leiser.

Auch am Design hat man etwas geschraubt. Nichts geändert hat sich an der Video-Qualität: Weiterhin ist eine stabilisierte 4K Kamera mit an Board. Der UVP liegt bei 1.299 Euro – der Versand startet diesen Monat. Alle Informationen zur neuen Drohne findet Ihr hier auf der DJI-Website.

Ebenfalls neu: Phantom 4 Pro Obsidian mit schwarzem Look

Die zweite große Neuerung ist die Phantom 4 Pro Obsidian. Diese kommt mit einem dunklen Look, Magnesium-Körper und speziellem Gimbal. Die Kamera kann 4K Videos bei 60 FPS aufnehmen.

Auch diese Drohne wird noch im September an Kunden verschickt. Ab 1.699 Euro könnt Ihr sie schon jetzt auf der DJI-Website vorbestellen.