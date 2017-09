Auf dieses Dock steht das MacBook Pro

Auf dieses Dock steht das neue MacBook Pro. Beziehungsweise: Es steht darauf!

Die US-Entwickler des DockCase wollen mit dieser Multifunktionshülle alle Defizite des aktuellen Apple-Rechners auf einen Schlag beheben. Es dient gleichzeitig als Tasche und als Dock mit vielen Anschlüssen.

Wenn es nicht gebraucht wird, wandert das MacBook ins Innere der Tasche, die mit MicroFiber-Material ausgeschlagen ist und damit Kratzer verhindert. Wenn Ihr das MacBook braucht, stellt Ihr es auf das Dock – und habt dann endlich wieder all die Anschlüsse zur Verfügung, die Ihr braucht, und die Apple wegrationalisiert hat.

Per Verbindung zum USB-C-Port des MacBook Pro bekommt Ihr diese Anschlüsse: Ethernet, HDMI, USB-C (mit dem Tempo von USB 3.1), USB-A und SD-Kartenslot – also so, wie Ihr es früher von den MacBooks gewohnt wart. Bei Nichtgebrauch verschwindet das dafür nötige USB-C-Kabel einfach im Inneren der Tasche.

Kickstarter-Preis ab 64 Euro

Das DockCase gibt es für 13- und 15-Zoll-Modelle – wobei die Tasche für den 15-Zöller dann doch recht groß ausfällt. Auch das normale MacBook (ohne Pro) mit 12 Zoll wird unterstützt. 30.000 Dollar für die Serienproduktion wollte Hersteller Seesaw einsammeln. Drei Wochen vor Ende der Kampagne sind aber schon über 90.000 Dollar (76.500 Euro) zusammengekommen. Bei Lieferbeginn im Oktober 2017 starten die Preise ab 119 Dollar (101 Euro), momentan bei Kickstarter seid Ihr aber schon ab 75 Dollar (64 Euro) dabei.