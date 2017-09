ARKit: Die ersten Apps tauchen jetzt im Store auf

Offiziell erscheint iOS 11 zwar erst morgen, am 19. September.

Doch im App Store ist bereits jetzt zu sehen, dass der Countdown für die Veröffentlichung läuft. Dort sind jetzt die ersten Apps erschienen, die für ARKit optimiert und produziert sind.

So bietet die bekannte Wetter-App Carrot Weather (Screenshot) jetzt ebenso AR-Suppport wie die Diabetes-App One Drop oder die Taschenrechner-App PCalc. Und auch Apps mit Drag&Drop-Unterstützung vor allem fürs iPad aber auch fürs iPhone schlagen jetzt im Store auf.

App-Flut in den nächsten Tagen

Der iDownloadBlog hat dazu eine größere Geschichte mit vielen aktualisierten Apps im Angebot – am besten schaut Ihr dort rein, wenn Ihr Euch für die neuen Features interessiert. Apple akzeptiert seit 12. September App-Updates für seine neuen Betriebssysteme. Ihr könnt also in den nächsten Tagen mit einer wahren Flut entsprechender Apps rechnen.