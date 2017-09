Apple Watch dominiert Smartwatch-Markt mit 49,6 % (Samsung 11 %)

Ein aktueller Report sagt Smartwatches eine große Zukunft vorher.

2016 wurden laut einer neuen Gartner-Studie 34,8 Millionen Smartwatches verkauft, 2017 sollen es sogar 41,5 Millionen sein – und in vier Jahren knapp doppelt so viele.

Platzhirsch Apple Watch

Apple dominiert den Markt laut einer heute veröffentlichten Studie von IDC: Demnach hatte die Apple Watch zwischen April und Juni einen Marktanteil von 49,6 Prozent. Weit dahinter: Samsung mit 11 Prozent.

2021 sollen die Uhren das zweiterfolgreichste Gadget der Kategorie Wearables sein. Nur Bluetooth Headsets sollen im Jahr 2021 mit knapp über 200 Millionen Verkäufen noch populärer sein.

Smartwatches gerade für Kinder im Kommen

Für klassische Sportuhren wird in den nächsten Jahren keine große Veränderung prophezeit. Die Apple Watch soll in naher Zukunft Marktführer bleiben.

Allerdings wird der Marktanteil laut Gartner-Studie aufgrund der starken Konkurrenz anderer Anbieter leicht zurückgehen. Kurios: Smartwatches für Kinder sollen 2021 fast ein Dritte sämtlicher Verkäufe ausmachen.

Wer von Euch plant den Kauf der Apple Watch 3, die am Dienstag vorgestellt werden könnte? Was sollte sie an Features haben, damit sie für Euch attraktiv wird?