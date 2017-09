Apple Watch 3: Apple räumt LTE Fehler ein, Update kommt bald

Die Apple Watch 3 könnte aktuell Probleme beim Verbinden mit LTE haben.

Apple hat bekanntgegeben, dass sich die ab Freitag ausgelieferte Uhr womöglich versuchen könnte, sich mit in der Nähe befindlichen WLAN-Hotspots statt mit dem Handynetz zu verbinden. Dies könnte in bestimmten Fällen zu gravierenden Verbindungsproblemen führen.

In den heute erschienenen ersten Testberichten hatten sowohl The Verge als auch das Wall Street Journal über derartige Fehler geschrieben. Die beiden Portale mussten daher auch das Fazit ziehen, dass die Uhr „unzuverlässig“ sei.

Update für LTE-Problem wird so schnell wie möglich vorgelegt

Gegenüber The Verge hat nun ein Apple-Sprecher gesagt, dass man über die Problematik Bescheid wisse und so bald wie möglich ein Update für watchOS 4 bereitstellen werde. Diese dürfte die Störung beheben. Wer von Euch also eine Apple Watch 3 mit LTE erwartet, muss sie nicht direkt zurückschicken, wenn das Problem auch bei ihm oder ihr bestehen sollte.