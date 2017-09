Apple verteidigt Maßnahmen zur Einschränkung von personalisierter Werbung

Apple verteidigt in einem Statement die Maßnahmen zur Einschränkungen von personalisierter Werbung.

Wie auf der WWDC angekündigt, erhält Safari mit dem kommenden iOS 11 und macOS High Sierra Funktionen, mit denen personalisierte Werbeanzeigen blockiert und automatische Wiedergabe von Werbevideos verhindert werden. Auch sollen Cookies schneller gelöscht werden.

In einem offenen Brief haben sich sechs große Werbe-Firmen dazu geäußert und nennen Apples Taktiken „undurchsichtig und willkürlich“. Sie kritisieren, dass die Beziehung von Werbung und Kunden gestört und somit eine fundamentale Struktur des Internets in Gefahr ist – iTopnews.de berichtete.

Gegen diese Vorwürfe hat Apple nun in einem Statement Stellung genommen und verteidigt die Maßnahmen. Nutzer haben demnach ein Recht auf Privatsphäre. Ohne die neuen Funktionen von Safari sei es bislang möglich, beinahe ihren gesamten Surf-Verlauf rekonstruieren zu können.

Dies sei nicht in Ordnung und müsse verhindert werden, weil der Nutzer dazu nie sein Einverständnis gibt. Außerdem würde solches Verhindern in keiner Weise Werbung an sich blockieren, sondern nur das Nachverfolgen von Nutzeraktivitäten.