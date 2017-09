Apple: Versandbestätigungen für iPhone 8, Apple Watch 3, Apple TV 4K gehen raus

Apple hat mit dem Versand vom iPhone 8, der Apple Watch 3 und des Apple TV 4K begonnen.

In diesen Minuten erhalten erste User die Versandbestätigung per Mail. Damit dürfte Apple bei ihnen den morgigen Freitag als versprochenen Liefertermin einhalten. Die Geräte trudeln also passend zum Ausprobieren am Wochenende ein.

Vielleicht sind ja auch unter Euch einige Glückliche dabei. Wir hoffen, dass alle Vorbesteller, die am vergangenen Freitag morgens pünktlich zur Stelle waren ihre Geräte bald erhalten. Und natürlich können alle, die noch nicht bestellt haben, die neuen Geräte weiterhin bei Apple ordern: