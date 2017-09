Ab sofort können alle User iOS 11, watchOS 4 und tvOS 11 laden.

Im Downloadbereich der jeweiligen Einstellungen stehen die Updates bereit. Wir schauen sie uns natürlich genau an und suchen nach unbekannten Neuerungen und spannenden Features.

Wir haben in den nächsten Stunden außerdem noch einige Beiträge über viele der neuen Funktionen, die sich in diesem und den anderen Betriebssystemen verstecken. Bleibt also dran!