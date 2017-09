Apple TV: Erste 4K-Filme tauchen in iTunes auf

Das neue Apple TV 4K ist ab 9.01 Uhr vorbestellbar – und erhält auch schon erstes Film-Futter.

Denn in vielen Ländern, auch in Deutschland, sind im iTunes Store auf Mac, iOS und Apple TV bereits einige 4K-Versionen von Filmen eingestellt worden. Wenn diese gekauft bzw. entliehen werden, können Sie auf der ab kommenden Freitag ausgelieferten TV-Box in höchster Auflösung angesehen werden.

Ein Beispiel, das bereits für alle User sichtbar ist, ist der neue Film „Alien: Covenant“. In dessen Beschreibung ist ein kleines „4K“-Icon zu sehen.

Dasselbe Icon dürfte nach und nach auch bei vielen anderen Filmen auftauchen, die Ihr dann in 4K laden könnt. In den USA wird es etwa bereits bei „La La Land“ oder „Wonder Woman“ angezeigt – alles brandneue Filme von 2017, von denen auch andere bei der Aufrüstung wohl bevorzugt werden dürften.