Apple Online Store: Das neue Zubehör im Überblick

Nach dem gestrigen Produktfeuerwerk wurden die neuen iPhones ausgiebig mit Zubehör bedacht.

Für die meisten mag es im Nachhall des iPhone-Events untergegangen sein, wir aber haben aufgepasst und zeigen Euch nun die neusten Zubehör-Highlights aus dem App Store.

Smarte Schutzhüllen für das iPhone X, Dockingstation und Ladepads

Die neuen Lederschutzhüllen für das iPhone X schützen das Display mit einem klappbaren Deckel. Klappt Ihr die Hülle auf, so wacht Euer iPhone X auf. Schließt Ihr die Hülle, so geht es in den Ruhezustand. Zum kabellosen Laden müsst Ihr das Case nicht abnehmen.

Die iPhone X Leder Folio Cases erhaltet Ihr in den Farben Schwarz, Taupe, Kosmosblau und Beere. Wem der stolze Preis in Höhe von 109 Euro nicht zusagt, der kann zum iPhone X Silikon Case für 59 Euro greifen. In der reichlichen Auswahl an Farben für diese Hülle findet Ihr so klangvolle Namen wie Mitternachtsblau oder Sandrosa.

Natürlich wurde auch das iPhone 8 und iPhone 8 Plus mit neuen Hüllen bedacht. Die Silikonhüllen gibt es ab 39 Euro, für das Leder Case verlangt Apple 55 Euro

An die neuen iPhones angepasst wurde das iPhone Lighting Dock, welches nun auch in Gold für 59 Euro zur Verfügung steht.

Mit dem Belkin Boost Up Wireless Charging Pad für 64,95 Euro und der mophie wireless Ladestation, erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz, sind zum kabellosen Laden des iPhone X und iPhone 8 bereits zwei Qi-Ladepads erhältlich.

Günstigere neue Siri Remote, Beats-Kopfhörer und Armbänder für die Apple Watch

Der mechanische Menü-Button wurde an der neuen Siri Remote abgeschafft und gegen eine Touch-Zone ausgetauscht. Der Preis der Fernbedienung, die sowohl für Apple TV 4 als auch das neue Apple TV 4K geeignet ist, wurde von 89 auf 69 Euro gesenkt.

Passend zum neuen iPhone erhaltet Ihr für 149,95 Euro die neuen Varianten der BeatsX-Kopfhörer in Silber und Mattgold. In Schwarz, Silber und Gold kommen die urBeats3 Kopfhörer für 99,95 Euro, die sowohl mit Lightning-Anschluss als auch mit Klinkenstecker verfügbar sind.

Wie angekündigt, hat Apple eine neue Reihe von Armbändern für die Apple Watch aufgelegt. Die Sport Loop Armbänder aus atmungsaktiven Nylongewebe sind für 59 Euro in unterschiedlichen Farben erhältlich. Neu ist auch das Nike Sportarmband in der Farbe Pure Platinum/Schwarz.