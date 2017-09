Apple präsentiert neues Apple TV 4K mit 4K-Auflösung und HDR

Soeben hat Apple auf dem Event Apple TV 4K mit 4K-Unterstützung und HDR vorgestellt.

Apple macht seine TV-Box endlich zukunftsfähig und rüstet sie gegen die Konkurrenten Amazon Fire TV und Google Chromecast.

Besitzer eines 4K-fähigen Fernsehers müssen sich jetzt nicht mehr mit einem für ihre Verhältnisse unscharfen Bild herumschlagen, sondern können nun Apps, Filme und Spiele in 4K genießen, soweit diese in entsprechenden Formaten angeboten werden.

4K Filme jetzt auch bei iTunes

Neben dem schärferen Bild liefert Apple TV 4K mit der HDR-Funktion auch einen deutlich besseren Kontrast. Mit dieser Technik wird ein tieferes Schwarz und intensivere Farben erreicht.

Im gleichen Zug bietet Apple einige Filme und Serien über iTunes jetzt auch in 4K (also mit einer Auflösung von 4096 × 2160 Pixeln) an. Ihr könnt sie wie gewohnt kaufen oder leihen, mögliche höhere Preise wurden nicht erwähnt, sind aber zu erwarten. Das Angebot an 4K-Content wird in den nächsten Monaten weiter ausgebaut.

Filme gratis auf 4K aktualisierbar

HD-Filme werden kostenlos auf 4K upgegraded. Ende des Jahres kommt die TV-App auch nach Deutschland.

Neben der 4K-Unterstützung ist das neue Apple TV 4K dank des A10X Prozessors auch wesentlich schneller. Die CPU-Performance wurde um 100% erhöht. So sollen grafisch aufwändige Spiele möglich sein, die fast die Qualität moderner PS4 und Xbox One Games erreichen.

Gleicher Preis, mehr Leistung, ab Freitag vorbestellbar

Um derartig große Apps auf dem Gerät zu ermöglichen, hat Apple die Speicherkapazität auf 64 und 128 GB erhöht. Preis und Design haben sich dabei nicht geändert. Das neue Apple TV 4K wird wieder bei 179 Euro starten (32 GB). Erhältlich ist das Apple TV 4K ab dem 22. September. Vorbestellungen sind ab Freitag möglich.