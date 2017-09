Apple Pay Cash kommt wohl zum Start schon nach Europa

Die direkte Zahlungsoption Apple Pay Cash wird mit iOS 11 eingeführt.

Mit ihr können User in Apple Pay-Ländern bald direkt via iMessage Geld an ihre Freunde zahlen. Genaue Details darüber, wie das Feature funktioniert, hat Apple bislang aber nicht bekanntgegeben. Vor wenigen Tagen wurde die Vermutung laut, dass für die Zahlungen ein Ausweis nötig sei – iTopnews.de berichtete.

Nun ist ein Anmelde-Formular für die Sicherung der Markenrechte für den Service innerhalb der EU aufgetaucht. Das Dokument, das LetsGoDigital veröffentlichte, besagt, dass die Anmeldung des Markennamens seit dem 31. August geprüft wird.

Somit wird es immer wahrscheinlicher, dass Apple Pay Cash direkt zum Start in europäischen Ländern mit Apple Pay, etwa Italien – Deutschland bekanntlich leider nicht – verfügbar sein wird.

Weitere Details zu Apple Pay Cash wohl am 12. September

Ob der Anfrage an die zuständigen EU-Behörden stattgegeben wurde, werden wir vermutlich am 12. September beim iPhone 8 Event erfahren. Wenn dort wie erwartet der Startschuss für iOS 11 gegeben wird, dürften auch Infos zum Update von Apple Pay kommen.