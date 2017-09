Apple Music hat jetzt mehr als 30 Millionen Abonnenten

Das Interesse an Apples Streaming-Dienst steigt weiter.

Hatte Apple Music im Juni noch rund 27 Millionen Abonnenten, sind es jetzt schon über 30 Millionen. Dies bestätigte Jimmy Iovine in einem sehr lesenswerten Interview mit Billboard.

Der Sommer mit seinen neuen Produkten wie dem 10,5“ iPad Pro, dem iPhone 8 und vermutlich vor allem der neuen Apple Watch mit LTE-Support scheinen dem Musik-Angebot weiter Auftrieb verschafft zu haben.



Vor allem an letzterer zeigen viele User derzeit Interesse, gerade weil gestern mit der Beta von watchOS 4.1 das mobile Streaming von Apple Music-Inhalten ohne verbundenes iPhone Realität geworden ist.

Iovine kündigte im Interview außerdem an, dass Apple beim Anbieten von „klassischem“ Musik-Streaming nicht stehen bleiben werde. Die Firma will weiter neue Wege im Musikbereich gehen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Man habe noch längst nicht damit aufgehört, den Apple Music mit neuen Features auszustatten – wir können also weiterhin gespannt auf die Zukunft des Angebots sein.