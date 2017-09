Apple-Experte Kuo: iPhone X Nachfrage senkt Interesse am iPhone 8

In einer neuen Investoren-Notiz kommentiert Ming-Chi Kuo von KGI die iPhone-Vorbestellungen.

Viele haben es natürlich schon bemerkt, wir haben auch eben noch einmal darüber berichtet: Apples Lieferzeiten beim iPhone 8 sind kurz nach dem Start der Vorbestellungen derzeit nicht so hoch, wie sonst beim Verkaufsstart des neuesten Apple-Smartphones. Normalerweise pendeln sie sich immer bei drei bis sechs Wochen ein.

Für Kuo ist der Grund für die kürzere Wartezeit beim iPhone 8 ganz klar: Er heißt iPhone X.

Der Experte ist der Ansicht: Das Jubiläums-Handy aus Cupertino, welches bekanntlich erst Ende Oktober geordert werden kann, „kannibalisiert“ die bereits vorbestellbaren zwei 8er-Modelle. Das iPhone X werde daher auch einen viel größeren Einfluss auf die Endergebnisse von Apples viertem Quartal in 2017 als das iPhone 8 haben.

Apple Watch Series 3: 80 bis 90 Prozent kaufen LTE-Version

Der Analyst äußerte sich in derselben Mitteilung auch zur Apple Watch Series 3. Bei dieser erwartet er ein deutlich höheres Interesse am LTE-Modell als an dem ohne Mobilfunk-Anbindung. Rund 80 bis 90 Prozent der Watch-Käufer werden sich seiner Prognose zufolge für die Cellular-Variante entscheiden.