Apple Entwickler-Seite seit Stunden down, Gerüchte um Hack

Seit einigen Stunden befindet sich die Apple-Seite für Entwickler im Wartungsstatus.

Mehrere Entwickler melden auf Twitter, dass die Adresse ihres Developer-Accounts durch eine Adresse in Russland ersetzt worden sei.

Das US-Portal macrumors spekuliert, es könne sich möglicherweise um einen Hack handeln. Zur Stunde eine reine Spekulation.

Klar ist nur: Wer sich auf der Entwickler-Seite einloggen will, erhält die Meldung „We’ll be back soon“.

Es könnte sich also auch um Server- oder System-Probleme handeln.

Bereits 2013 wurde das Apple Developer Center von Hackern angegriffen und war für mehrere Tage offline. Apple erklärte seinerzeit, nicht ein einziger Account sei dabei kompromittiert worden.

Möglicherweise ergeben sich zur aktuellen Situation heute Nacht oder morgen neue Erkenntnisse.

All my teams on Developer Member Center at @apple are registered in Russia. Nice. pic.twitter.com/kyYyRyLTR7

— Dal Rupnik (@TheLegoless) 6. September 2017