App-Mix: Threema Sprachanrufe jetzt verfügbar und viele Rabatte

App-News

Threema hat ein großes Update gelauncht (danke Alexander): Der WhatsApp-Konkurrent erlaubt jetzt Sprachanrufe ab iPhone 5s bzw. ab iOS 9. Die Entwickler erklären:

„Threema-Anrufe sind da! Mit Threema tätigen Sie jetzt Ende-zu-Ende-verschlüsselte Anrufe in brillanter Sprachqualität – ohne Ihre Rufnummer preiszugeben. Abhörsicher und so Privatsphäre-freundlich wie nur möglich.“

Threema Soziale Netze universal (11428) 42 MB 3,49 €

Minecraft: Das beliebte Sandbox-Game ist jetzt auch für Nintendos New 3DS (XL) und New 2DS XL erhältlich.

INKS.: Das farbenfrohe und sehr unterhaltsame Pinball-Spiel der Macher von Lumino City kann aktuell kostenlos geladen werden:

INKS. Spiele universal (880) 357 MB 3,49 € Gratis

SEGA hat zwei neue Titel zur Forever-Kollektion hinzugefügt – Space Harrier II und Crazy Taxi.

Crazy Taxi Spiele universal (1028) 267 MB Gratis

GRID Autosport: Die Entwickler haben den ersten Trailer zum neuen Rennspiel veröffentlicht. Release: „Coming Soon“.

App des Tages

Iron Marines: Die Macher von Kingdom Rush haben ein sehr gutes neues Action-Taktik-Game veröffentlicht – mehr zu der App hier bei iTopnews.

Neue Apps

Trello: Das Produktivitäts-Tool hat nun auch eine eigene Mac-App – mit Benachrichtigungen, Tastenkürzel und mehr.

Trello Wirtschaft (5) 64 MB Gratis

Inspirit: Die entspannende Zeichen-App lässt Euch Mandalas und Kaleidoskop-Muster erstellen.

Tales of the Tiny Planet: Der Name ist Programm, denn in diesem Physik-Puzzle steuert Ihr einen kleinen roten Planeten durch verrückte Labyrinthe mit feindlichen Gefahren, Portalen und mehr.

Uri – The Sprout of Lotus Creek: Dieses mysteriöse Rollenspiel mit einem einsamen Helden als Hauptcharakter führt Euch in eine grafisch außerordentlich einfallsreich gestaltete, asiatische Spielwelt.

Coloristic: 60 handgemachte Level fordern Euch heraus, die richtige Kombination der zu ziehenden farblichen Pfade zu finden.

Coloristic Spiele universal Keine Bewertungen 7.5 MB 0,99 €

Pocket Mine 3: Das wilde Hit-Game mit vielen bunten Explosionen, Gems und Upgrades für Euren Charakter geht in die dritte Runde.

OPUS – Rocket of Whisperers: Die komplette Story dieses eisigen Abenteuers, dessen Ziel der Start einer Weltraumrakete ist, muss zwar mit einem einmaligen In-App Kauf freigeschaltet werden – lohnt sich aber (insbesondere in Sachen Grafik) allemal.

Robozone Deluxe: In dem kleinen, aber feinen Spiel für Mac steuert Ihr einen kleinen grünen Protagonisten, der in diversen Leveln ungesehen Wachroboter ausschalten soll.

Robozone Deluxe Spiele Keine Bewertungen 294 MB 1,09 €

Déjà: Des Englischen mächtige Quiz-Fans fordert dieses Game auf etwas andere Weise heraus, denn Ihr müsst zu jeder Frage die Antwort auf die vorherige geben und die der aktuellen bis zur nächsten behalten.

King’s Knight: Dieser Spiele-Klassiker von den Final Fantasy-Machern ist eine Mischung aus Shooter, Dungeon und Hack‘n‘Slash – und ab sofort für iOS erhältlich

Atomine: Der Dual-Stick-Shooter kommt mit minimalistischen Grafiken aus und generiert bei jedem Start neue Level.

ATOMINE Spiele universal Keine Bewertungen 296 MB 3,49 €

The Knight Watch: In 100 Leveln testet Ihr Euer strategisches Denken, indem Ihr Schach-ähnliche Rätsel löst.

Drag’n’Boom: Mit einem Drachen fliegt, springt und schlittert Ihr durch die Welt um Gold zu sammeln und immer mächtiger zu werden.