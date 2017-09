App-Mix: Firefox mit nützlichem Update und viele Rabatte zum Wochenende

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Firefox: Bevor am 14. November das große Update „Quantum“ erscheint, wurde Firefox nun mit einer Screenshot-Funktion und der Option ausgestattet, Tabs zwischen Mac- und iOS-Version zu teilen. Letztere Version gibt es im App Store zu haben, erstere auf der Webseite von Mozilla.

Angry Birds: Rovio, der Entwickler der Kult-Spieleserie, ist an die Börse gegangen. Der Preis betrug am Ende des Tages 11,50 US-Dollar, was einem Gesamtwert der Firma von 1,1 Milliarden US-Dollar bedeutet, wie Venture Beat berichtet.

Angry Birds

Snapchat: Nachdem vor kurzem neue Filter mit AR-Anbindung in die App integriert wurden, erlaubt es Snapchat nun auch Werbekunden, ihre Anzeigen in AR-Ansichten zu platzieren.

Snapchat

Dropflip Seasons: Aktuell könnt Ihr den Physik-Puzzler zum Nulltarif abstauben.

Docky: Auch diese App, die mit neonbunten Grafiken Euer Dock verschönert, ist von 2,29 auf null Euro reduziert.

App des Tages

AKA TO BLUE haben wir heute zur App des Tages gekürt. Der japanische Shooter-Hit liefert neonbunte Action in fünf Schwierigkeitsstufen.

Die besten Apps für Euer perfektes Wochenende

Dr. Panda Stadt: In vielen Leveln können die Kleinen übers Wochenende auf iPhone und iPad mit den bekannten Tierhelden der Spiele-Serie shoppen gehen.

Reflex Unit AR: In einer siebenteiligen Kampagne wird ein futuristisches Tokio gegen eine übermenschliche Bedrohung verteidigt – und zwar mit ARKit in Eurem Wohnzimmer.

Modern Combat Versus: Der neueste Hit von Gameloft liefert Fights im 4-gegen-4-Modus auf fünf extrem ausgedehnten Karten.

Force Escape: In diesem minimalistischen Highscore-Game besteht die Aufgabe darin, von einem Planeten ohne viel Schaden zu entkommen.

Force Escape

BloksOut: Vermutlich wird Euch dieser kostenlose Ableger des Blockbreaker-Genres mit 102 Leveln einige Zeit fast suchtartig bei Laune halten.

BloksOut

Find The Cube: Hier stellt Ihr Euer Erinnerungsvermögen unter Beweis, indem Ihr in den endlos neu generierten Leveln die korrekten vom Spiel versteckten Elemente wiederfindet.

Find the Cube

Sum Up: Wer gerne rechnet, wird diese neue Gratis-Spiel und seine mathematischen Rätsel lieben.

AR Bottle Flip: Viele YouTube-Videos gibt es schon, in denen Menschen eine Flasche so hochwerfen, dass sie stehend landet. Ihr könnt dies unter iOS 11 jetzt dank Augmented Reality auch ohne echte Flasche ausprobieren, überall wo Ihr seid.

Fiete Quiztime: Die Spiele-Reihe Fiete wurde mit Quiztime um einen spannenden Titel erweitert. Die Entwickler haben 500 Fragen aus unterschiedlichen Kategorien eingebaut, die für Kinder ab 4 Jahren geeignet sind.

Ticket To Ride First Journey: Dieser Ableger des bekannten Brettspiels wurde extra an ein jüngeres Publikum angepasst. Mit an Bord sind Karten aus Europa und den USA. Ziel ist es, ein Streckennetz aufzubauen und bestimmte Ziele zu erreichen.