App-Mix: Bioshock Remastered ist da und viele Rabatte zum Wochenende

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

10 % Rabatt und 15 % Bonus

bis Samstag 15 % Bonus bei HIT/nur im Markt

Österreich:

bei der Post 10 % Rabatt (bis 2.9.)

bei Interspar bis 15 % Rabatt (31.8.-6.9.)

bei Libro 15 % Bonus (1.9.-7.9.)

bei Lidl bis 15 % Rabatt (4.9.-9.9.)

App-News

Bioshock Remastered: Wie von Entwickler Feral Interactive angekündigt, ist die Neuauflage des Klassikers jetzt im Mac App Store verfügbar.

BioShock Remastered

Street Fighter IV Champion Edition: Die im Juli erschienene Mobil-Variante des Kampf-Klassikers ist erstmals von 5,49 auf 2,29 Euro reduziert worden.

Amazon Prime Video: Ab dem 1. Dezember startet die Grusel-Kult-Serie „Lore“ mit sechs Episoden hierzulande in deutscher und englischer Fassung.

idealo: Wer neue Features der Preisvergleich-App früher als andere testen will, kann sich ab sofort hier als Beta-Tester eintragen.

Clash Royale: 27 Millionen Spieler aus 187 Ländern haben am „Crown Championship“ des Games teilgenommen. Die dritte Runde startet für alle, die aus diesem riesigen Feld überlebt haben, am 5. September.

Clash Royale

LINE: Mit dem neuen Pen-Tool könnt Ihr jetzt ganz leicht auf Fotos zeichnen, bevor Ihr sie verschickt.

LINE

App des Tages

Wir haben heute das kostenlose Highscore-Game Verticow zur App des Tages gekürt: In fast schon surrealen Leveln werden dort Gegenstände, Tiere und Menschen so weit geschleudert wie möglich – mehr Details hier bei uns:

Verticow

Die besten Apps für Euer perfektes Wochenende

Glowish: Die Macher der Puzzle-Hits Brainful und Color Magnet liefern mit dieser App die nächste vielversprechende Kreation.

Glowish

Rainbow Diamonds: Mit kleinen farbigen Figuren geht es für Euch in diesem Indie-Spiel, das als Hommage an klassische Platformer von nur einem Entwickler realisiert wurde, durch eine ganze Galaxie.

Rainbow Diamonds

Noblemen 1896: In fiktiven Großschlachten, die irgendwo zwischen dem amerikanischen Bürgerkrieg und dem Ersten Weltkrieg angesiedelt sind, beweist Ihr aus der Ego-Perspektive kriegerisches Heldentum.

Home Behind: In dem ernsten Abenteuerspiel schlüpft Ihr in die Rolle von Flüchtlingen, die erst nach einer 1500 Kilometer langen Reise von ihrem Zuhause weg in Sicherheit sind.

Home Behind

Doomwheel: Im neuesten iOS-Spiel von Games Workshop schwingt Ihr Euch zum König der Rattenkrieger auf.

Doomwheel

Angry Birds Match: Rovio erweitert die beliebte Franchise um ein weiteres Spiel – diesmal mit Match-3-Gameplay.

Merge Town: Mit Kombinationsgeschick baut Ihr hier neuartige Häuser zusammen und lasst so Eure eigene Stadt entstehen.

Merge Town!

Wonder Parade: Kleine und große Tiere tanzen zum Rhythmus der Spielmusik durch die Level – ein Konzept, das nicht nur etwas für die Kleinen ist!

Wonder Parade

Max & the Magic Marker: Ihr bahnt dem Helden dieses neu aufgelegten iOS-Klassikers durch Malen von Linien einen Weg, auf dem er durch die Level gelangen kann.

Whacky Wheels HD: Auch Rennspielfans unter Euch müssen diese Woche nicht verzagen, denn die Portierung dieses von Konsolen bekannten Arcade-Games bietet 16 Rennstrecken mit vielen verschiedenen Wagen.