App des Tages: Told – ein klasse Hörbuch-Player

Der neue Hörbuch-Player Told unterstützt Audible und iTunes-Formate.

Wer gerne Hörbücher hört, sollte sich die iPhone-App, die wir heute zur App des Tages küren, nicht entgehen lassen. Sie kann alle Eure Lieblings-Titel direkt aus der iTunes-Mediathek sowie Audible übernehmen und versteht sich auch auf iTunes DRM Formate.

Alle Hörbücher lassen sich dann nach verschiedenen Faktoren durchsuchen, um immer direkt die richtige Lese-Geschichten zur Hand zu haben. Besonders interessante Stellen könnt Ihr beim Hören auch per Lesezeichen markieren.

Ebenfalls sehr praktisch: Die Wiedergabegeschwindigkeit kann auf einer Skala von 0,5x bis 3x eingestellt werden. Außerdem gibt es einen Sleep-Timer, der die Wiedergabe nach Ablauf automatisch pausiert.

iCloud-Sync optional verfügbar

Dank iCloud-Sync sind immer all Eure Geräte auf dem aktuellsten Stand, sowohl was den Hörfortschritt als auch die Mediathek-Inhalte angeht. Für diese Funktion muss allerdings ein kleiner Betrag per In-App Kauf entrichtet werden. (ab iOS 10.0, ab iPhone 5, deutsch)