App des Tages: Dropped im Video

Die neue App Dropped ist eine Drag & Drop-Zwischenablage für iOS 11 auf dem iPad.

Mit iOS 11 ist das Ziehen von Inhalten von einer App in eine andere kinderleicht. Doch noch viel genialer wird es, wenn diese Funktion mit einer Art Zwischenablage kombiniert wird. Dies erledigt Dropped, ein neues Programm für iOS, das wir heute zur App des Tages küren.

Ihr könnt so gut wie alle Inhalte in Dropped ablegen und auch wieder von dort herausnehmen – und zwar neben dem ja eigentlich dafür gedachten Drag&Drop auch klassisch per Kopieren und Einfügen.

Praktische Neuerscheinung vereint Drag&Drop mit der Zwischenablage

Somit eignet sich die Anwendung perfekt zum Sammeln von unterschiedlichsten Daten. Um sich für jede Gelegenheit anzubieten, läuft die App sowohl im Split-View als auch im Slide-Over-Modus. Sehr praktisch und empfehlenswert. (ab iOS 11, deutsch)