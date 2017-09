Angezogen, trotzdem gut: Steve Jobs im Playboy

Jetzt können sie sich im Himmel weiter unterhalten…

Playboy-Gründer Hugh Hefner ist am Donnerstag mit 91 Jahren verstorben – so ein biblisches Alter war Steve Jobs leider nicht vergönnt. Nun treffen sie sich in einer anderen Welt.

Aus diesem Anlass erinnert Cult of Mac an ein bemerkenswertes Interview, das der Apple-Gründer 1985 mit dem Playboy führte – also in dem Jahr, in dem er Apple nach einem verlorenen Machtkampf mit CEO John Sculley verlassen musste.

Das Gespräch bietet hochinteressanten Lesestoff. Hier zwei der bemerkenswertesten Aussagen von Steve Jobs:

Über seine Zusammenarbeit mit Steve Wozniak in den 70ern: Ich glaube, Woz war in einer Welt, die niemand verstand. Niemand teilte seine Interessen, und er war seiner Zeit ein bisschen voraus. Es war sehr einsam für ihn. Woz und ich sind in den meisten Dingen verschieden, aber es gibt einige Bereiche, in denen wir gleich sind, und wir sind uns sehr nahe. Wir sind so etwas wie zwei Planeten in ihren eigenen Umlaufbahnen, die sich oft kreuzen. Es waren nicht nur Computer. Woz und ich mochten Bob Dylans Poesie sehr gern, und wir haben viel Zeit damit verbracht, über eine Menge von dem Zeug nachzudenken. Das war Kalifornien. Du konntest frisches LSD aus Stanford bekommen. Du konntest nachts am Strand schlafen, mit deiner Freundin. Kalifornien hat einen Sinn für Experimente und ein Gefühl der Offenheit für neue Möglichkeiten. Über die Computer der Zukunft: Künftig wird der zwingendste Grund für die meisten Leute sein, um einen Home-Computer zu kaufen, ihn mit einem landesweiten Kommunikationsnetz zu verbinden. Wir stehen erst am Anfang eines wirklich bemerkenswerten Durchbruchs für die meisten Menschen – so bemerkenswert wie einst das Telefon.

(Via CultofMac)