Amazon soll an Brille mit Alexa-Integration arbeiten

Bald können wir also auch unserer Brille Sprachbefehle erteilen…

Denn Sprachassistentin Alexa könnte in Zukunft ein weiteres, neues Zuhause finden: Eine smarte Brille, entwickelt von Amazon. Dank dem neuen Gadget müsste Alexa nicht mehr immer eingesperrt im Echo-Lautsprecher im Haus sitzen bleiben.

Stattdessen wird sie dann regelmäßig vom Nutzer mit herum getragen. Die smarte Brille soll relativ unauffällig gestaltet sein: Es wird keine Kamera und keinen Screen geben. Auch Lautsprecher soll sie nicht haben.

Ein Konkurrent für Google Glass?

Stattdessen nutzt Amazons Brille angeblich eine Technologie, die es erlaubt, Schallwellen durch Knochen zu leiten, also direkt in den Kopf. So kann auch nur der Träger hören, was Alexa zu sagen hat.

Klingt futuristisch – und das scheint es vorerst auch zu sein: Es gibt nämlich überhaupt keine Details zum Entwicklungs-Stadium oder einem möglichen Release, wie die Financial Times berichten.