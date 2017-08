WhatsApp mit Problem, in Deutschland bei vielen down

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp kämpft aktuell wieder mit einem Problem.

Viele Nutzer können mit WhatsApp keine Nachrichten versenden oder empfangen. In unserer Mailbox häufen sich die Leser-Einsendungen (danke für Eure Mails).

Das Problem ist nicht nur in Deutschland akut, sondern offenbar auch in weiteren europäischen Ländern. Auch in Brasilien und den USA gibt es Probleme.

Die Hintergründe sind bisher unklar. Wenn Ihr also auch Probleme habt, gilt der bekannte Spruch: Ihr seid nicht allein. Und nein, es liegt nicht an Eurem Gerät.