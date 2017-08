US-Studie: 34 % haben iPhone 7/7Plus, 6 Prozent iPhone SE

Nach rund einem Jahr nutzen in den USA 34 Prozent der iPhone-User ein iPhone 7.

Derzeit werden die letzten Quartalszahlen von Apple vielerorts statistisch aufbereitet. Vor allem für das wichtigste Produkt, das iPhone, ist eine solche genaue Analyse der Zahlen wichtig. Denn Apple teilt von sich aus nur das Nötigste mit: die absolute Anzahl aller verkauften Geräte.

Wie viele Exemplare von welchem Modell verkauft wurden, fällt dabei etwa komplett unter den Tisch. Deshalb haben die Analysten von CIRP nun aktuelle Zahlen zur iPhone-Nutzung vorgelegt.

Sie besagen, dass in den USA derzeit 141 Millionen iPhones verwendet werden. Im letzten Quartal waren es 136 Millionen, im Vorjahr zum selben Zeitpunkt 124 Millionen.

USA: Eines von drei iPhones ist ein iPhone 7

Eines von drei iPhones ist dabei entweder ein iPhone 7 oder ein iPhone 7 Plus – 48 Millionen Exemplare dieser Modelle sollen derzeit in den USA im Umlauf sein. Das wären rund 34 Prozent aller dort genutzten Apple-Smartphones.

Der Rest der aktiven iPhones setzt sich aus iPhone 6s (Plus) und iPhone 6 (Plus) Modellen zusammen. Ältere Geräte werden kaum noch genutzt – dafür nutzen aber sechs Prozent das iPhone SE, das iPhone mit dem kleinsten Display.

Insgesamt steigt aber die Anzahl an iPhone-Usern iPhones mit 5,5“ Display. Der Trend geht also weiterhin in Richtung größerer Bildschirme.